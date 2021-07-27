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Стали известны подробности ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове с участием ребенка

Сбитый на Сиреневом бульваре в Пскове ребенок, по предварительной информации, получил перелом ключицы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России города Пскова.

Напомним, ДТП произошло на Сиреневом бульваре, 7 вчера, 28 июля, в 21.05. Водитель автомобиля «Мазда 3» ехал по дворовой территории и совершил наезд на мальчика 2012 года рождения, который выбежал из-за стоящего транспортного средства.

Мальчика доставили в детскую областную больницу. В ведомстве добавили, что водитель был трезвым.