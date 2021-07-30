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Велосипедиста сбили на улице Герцена в Пскове

Велосипедиста сбили у дома №31 на улице Герцена в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло вчера, 29 июля, в 8.05.

Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту 1990 года рождения. В результате ДТП он доставлен в травмпункт. Водитель трезв.

Кроме того, вчера в 18.10 на 22-м км автодороги Быстроникольское - Черская в Псковском районе водитель автомобиля «Рено Логан», мужчина 1983 года рождения, на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу движущейся по главной дороге «Киа» под управлением водителя 1988 года рождения, в результате чего произошло столкновение. Пострадали водитель и пассажир «Рено» и водитель «Киа».