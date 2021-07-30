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Три человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков в Плюсском районе

В пятницу вечером на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков на территории Плюсского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, между деревней Заполье и Андромер столкнулись два автомобиля - «Фиат» и «Сузуки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, погибли три человека - пассажиры и водитель «Фиата». Пострадали два человека из «Сузуки».

По предварительной информации, причиной ДТП мог стать выезд одного из водителей на встречную полосу.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Информация о случившемся уточняется.