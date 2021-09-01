АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Новосокольническом районе водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Водитель сбил 82-летнюю пенсионерку в Новосокольническом районе и скрылся с места происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 1 сентября в 15:10 в деревне Демя. 45-летний водитель автомобиля «Додж» при объезде 82-летней пожилой женщины, которая шла по встречной полосе, касательно столкнулся с ней. Пенсионерка получила ушибы, от госпитализации она отказалась.

Водитель скрылся с места ДТП, позже его разыскали. От медосвидетельствования он отказался.