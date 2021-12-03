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Стали известны подробности смертельного ДТП под Невелем. ФОТО

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло под Невелем вчера, 2 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Авария произошла около 8.56 на 188-м километре автодороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель Невельского района. Водитель автомашины «Лада Ларгус», мужчина 1960 года рождения, на закруглении проезжей части не справился с управлением. В результате он совершил боковое столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Мерседес Бенц» с прицепом «Виелтон». За рулем был мужчина 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель «Лады Ларгус» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, разорванное тело мужчины нашли в реке.