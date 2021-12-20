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Нетрезвого водителя из Дновского района осудят за ДТП с пострадавшим пассажиром

Нетрезвого водителя из Дновского района осудят за ДТП, которое принесло тяжкий вред здоровью пассажира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В сентябре в ночное время суток 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Форд Фокус» в городе Дно. Здесь он столкнулся с опорой ЛЭП. Авария обернулась тяжким вредом здоровью пассажира автомобиля.

Теперь водителя обвиняют в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направили в Дновский районный суд для рассмотрения по существу.