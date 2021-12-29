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Пассажиры пострадали в трех дорожных авариях на территории Псковской области

Пассажиры пострадали в трех дорожно-транспортных происшествиях на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Так, одна из аварий произошла 28 декабря в 18.10 на 297-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе. Водитель автомобиля «Хендай Солярис», мужчина 1998 года рождения, не обеспечил безопасную дистанцию до двигавшегося впереди него автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением водителя 1976 года рождения. В результате столкновения машин «Фольксваген Транспортер» съехал в кювет.

Пассажир «Фольксвагена», мужчина 1967 года рождения, получил ушибы грудной клетки, правого локтевого сустава и ушибленную рану лобной области. После оказания первой помощи его отпустили домой.

Кроме того, ДТП произошло вчера вечером, в 18.15, у дома №50 по улице Революционной в Великих Луках. Водитель автомашины «Ситроен Ксара», мужчина 1981 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта, из-за чего транспортное средство столкнулось с автомобилем «Ивеко 2227UU». За рулем последнего был мужчина 1977 года рождения. В результате аварии пассажира «Ситроен Ксара», женщину 1964 года рождения, госпитализировали с открытым переломом подколенника слева со смещением и ушибами.

Также вечером в Великих Луках у дома №23 на проспекте Ленина случилась еще одна авария. Водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» 1965 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до следующей впереди автомашины «Лада Гранта». За рулем второго автомобиля была девушка 1996 года рождения.

В результате аварии пострадал пассажир «Лады», молодой человек 1995 года рождения. Он получил ушиб мягких тканей грудной клетки.