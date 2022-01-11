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Молодой человек пострадал в ДТП в Псковском районе

Молодой человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе 10 января. Дорожная авария произошла в 5.00 на 274-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля «Опель Мерива», молодой человек 2002 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения.

После водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью в Псковскую областную больницу. Сообщение об этом поступило в 6:50.