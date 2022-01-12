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Дорожная авария с пьяным водителем произошла в Пскове

Дорожная авария с пьяным водителем произошла в Пскове 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Фото: ООО «Псковлайн»

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 15.06 на улице Юбилейной, со стороны дома №68 на Рижском проспекте. Нетрезвый водитель автомобиля «Лада Икс-рэй» 1972 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Мазда», за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.