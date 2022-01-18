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Пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля в Пскове

Женщину 1939 года рождения сбил легковой автомобиль в Пскове 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 7.50 у дома №31 на улице Некрасова. Автомобиль «Форд Фокус» под управлением водителя 1977 года рождения сбил псковичку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила ушибы, ее доставили в травмпункт. Водитель был трезв.