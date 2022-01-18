АвтоМир / Происшествия / ДТП

ДТП с автобусом произошло в Псковском районе

ДТП с автобусом произошло в Псковском районе сегодня, 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дежурной части отдела ГИБДД УМВД России по Псковскому району.

Авария произошла около 12.30 на повороте на деревню Малая Листовка. По предварительной информации, водитель автомобиля «Мицубиси» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу и столкнулся с автобусом №115 «Автовокзал - Корлы».

Никто не пострадал. Легковой автомобиль получил технические повреждения, автобус - царапину. ДТП оформили по европротоколу.