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Два человека пострадали в ДТП в Опочецком районе

Два человека пострадали в результате ДТП в Опочецком районе 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в деревне Барсаново водитель УАЗ совершил столкновение со стоящим автомобилем «Опель». Молодой человек 1997 года рождения, управлявший иномаркой, хотел повернуть налево и пропускал транспортные средства.

В результате ДТП пострадал мужчина 1967 года рождения, находившийся за рулем УАЗ, а также его пассажир 1972 года рождения. Они получили незначительные травмы, в основном - ушибы.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.