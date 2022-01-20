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АвтоМир / Происшествия / ДТП

КамАЗ столкнулся с автомобилями премиум-класса в Пскове

21.01.2022 15:36|ПсковКомментариев: 0

КамАЗ попал в ДТП с машинами премиум-класса в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову, авария произошла сегодня, 21 января, в 0.30 около дома №36 на улице Ратной.

Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1993 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию от движущейся впереди автомашины и столкнулся с автомобилем «Лэнд Ровер» под управлением мужчины 1985 года рождения. Затем последовали столкновения с автомобилем «БМВ», за рулем которого была женщина 1988 года рождения, а также с «Кадиллаком», которым управлял мужчина 1993 года рождения.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили технические повреждения.

Теги: #ДТП #ГИБДД #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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