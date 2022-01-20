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В Пскове произошло ДТП с тремя пострадавшими

Две девушки пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове 22 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла в 22.10. Водитель автомобиля «Лада Гранта», девушка 2000 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с машиной «Рено Сценик», за рулем которой был мужчина 1978 года рождения.

На момент ДТП в «Рено» находился только водитель, а в «Ладе» было пять человек. При столкновении машин пострадали трое: водитель и пассажирка «Лады» и водитель «Рено», их госпитализировали в Псковскую городскую больницу.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.