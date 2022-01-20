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Смертельное ДТП произошло на трассе Петербург - Псков

Смертельное ДТП произошло накануне утром в Лужском районе Ленинградской области на 140-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Псков». Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель автомобиля Renault Logan во время обгона не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Легковушка столкнулась с грузовиком Hino, а затем ее отбросило на пикап.

В результате ДТП погибла 51-летняя пассажирка иномарки. Водителя госпитализировали с травмами средней тяжести.