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Разбившие чужой автомобиль во дворе дома псковичи попали на камеру наблюдения. ВИДЕО

Двое псковичей въехали в автомобиль, припаркованный во дворе дома №9а на улице Владимирской, и скрылись с места преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец событий.

Видео: группа «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» / «ВКонтакте»

«За рулем автомобиля находилась женщина, рядом сидел мужчина. Они сдавали задом и въехали в "Хонду". Затем, отъехав от автомобиля, они с трудом вышли из своей машины (видимо, находились в состоянии алкогольного опьянения). Мужчина подошел к разбитой машине и выбросил осколки ее фар. После, уже при свидетелях, они сели в машину и покинули место ДТП. Полицию вызывать не стали», - рассказала очевидец.

Очевидец событий добавила, что сразу после происшествия она позвонила в УМВД и продиктовала номер автомобиля нарушительницы.

Фото и видео: очевидец событий

В группе микрорайона Родина в социальной сети «ВКонтакте» другой житель этого же дома отметил, что авария произошла в 19.37. В это время у автомобиля «Хонда аккорд» сработала сигнализация.

«Он (виновник аварии - ред.) отъехал чуть дальше, к концу дома, на белой машине. Я пока собирался выходить, он свалил. Все осколки выкинул в урну», - добавил комментатор.