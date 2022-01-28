АвтоМир / Происшествия / ДТП

Движение у торгового центра в Псковском районе затруднено из-за ДТП

Движение у торгового центра «Fjord Plaza» в Псковском районе затруднено из-за ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Рядом с торговым центром столкнулись автомобили «Ягуар» и «Киа» сегодня, 29 января. По информации сотрудников МВД, один автомобиль двигался по направлению к центру Пскова, а другой - к выезду из города.

«Никто из водителей или пассажиров за медицинской помощью не обращался», - добавили в пресс-службе УМВД.

В настоящее время затруднено движение со стороны деревни Уграда Псковского района к центру Пскова.

Еще одно ДТП с участием таксиста сегодня произошло на улице Коммунальной в региональном центре, у Детской областной больницы.

В связи с непростыми погодными условиями сотрудники госавтоинспекции напоминают жителям региона о необходимости быть внимательными за рулем и соблюдать установленный скоростной режим.