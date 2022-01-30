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«Шкода» и «Лада» столкнулись на Советской в Пскове, пострадал человек

ДТП произошло на улице Советской, 116 в Пскове сегодня, 30 января, в 17.55. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД по городу Пскову.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода Октавия», молодой человек 2000 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с машиной «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1993 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады». С ушибами он доставлен для осмотра в областную больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД.