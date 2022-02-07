АвтоМир / Происшествия / ДТП

Количество ДТП в Псковской области сократилось более чем на 14% за год

Более чем на 14% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий в Псковской области за год. Об этом журналистам рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

«В 2021 году на территории Псковской области произошло 708 ДТП, в которых погибли 110 человек, а еще 896 получили травмы различной степени тяжести», - сообщил Сергей Семенов.

Он также обратил внимание, что это достаточно высокие показатели в регионе. Однако в целом, по его словам, наблюдается положительная динамика по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, их число снизилось более чем на 14% - с 827 в 2020 году до 708 в 2021 году, продолжил начальник управления ГИБДД.

«Количество погибших в авариях тоже сократилось на 15% - со 129 в 2020 году до 110 в 2021 году. Число тех, кто получил травмы, также уменьшилось с 1015 до 896, на 11,7%», - отметил он.

Кроме того, Сергей Семенов заметил, что сократилось количество некоторых видов аварий - столкновений, съездов с дороги, опрокидываний, наездов на стоящие автомобили, наездов на пешеходов и велосипедистов.

«В ДТП погибли 7 детей, а в 2020 году их было 5. Несмотря на профилактическую работу, которую мы проводим со взрослыми, более половины от числа погибших детей были пассажирами», - заключил он.