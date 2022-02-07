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На пешеходном переходе в Великих Луках сбили женщину

Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 8 февраля. Авария произошла в 9.02 на Октябрьском проспекте, 41/1. Об этом сообщает газета «Наш путь».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1973 года рождения, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина получила различные травмы.

Очевидцы происшествия отметили, что в настоящее время на данном участке проезжей части идут дорожные работы, и предположили, что из-за этого водитель мог не заметить пешехода.

Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей уточнили в отделе ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, пострадавшую, женщину 1952 года рождения, госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. В ведомстве также добавили, что водитель был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, ГИБДД, медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.