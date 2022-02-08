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Грузовик насмерть сбил пешехода на автодороге «Псков - Рига»

Грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода на автодороге «Псков - Рига» около деревни Шумилкино сегодня, 8 февраля, в 16.30. Об этом сообщает газета «Печорская правда».



Дорожно-транспортное происшествие произошло на 58 километре автодороги. Водитель автомобиля «Даф», пскович 1992 года рождения совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина 1960 года рождения скончался на месте. Погибший проживал в Псковской области.

Водитель на момент аварии был трезв. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.