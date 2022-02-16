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Два автомобиля столкнулись в Псковском районе. ФОТО

Два легковых автомобиля столкнулись в Псковском районе 16 февраля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.55 на 12-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», женщина 1960 года рождения, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехала на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с машиной «Фольксваген Туарег», которой управлял мужчина 1992 года рождения.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения. Оба водителя были трезвы.