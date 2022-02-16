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Алла Мамченко назвала причину затянувшегося расследования дела в отношении известного бизнесмена

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала причину затянувшегося расследования уголовного дела на этапе предварительного следствия в отношении известного бизнесмена Георгия Кухи, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть пешехода.

«Это уголовное дело достаточно долго находилось на следствии, — подчеркнула Алла Мамченко. — Необычно долго по делам данной категории. И причиной этому, на мой взгляд, явилось то, что на середине предварительного следствия дело было передано из отдела полиции (а дела данной категории расследуются полицией, согласно требованиям УПК РФ) в Следственный комитет. И Следственный комитет начал изначально расследовать это дело. Этим обусловлено такое длительное расследование уголовного дела и споры вокруг этого дела, потому что в основе обвинения Кухи, учитывая специфику ДТП (оно в каждом случае индивидуальное), требовалось проведение следственного эксперимента по выяснению условий видимости — общей и конкретной».

Гость студии напомнила, что уголовное дело по обвинению Георгия Кухи поступило в Псковский районный суд в августе 2021 года и «рассматривается очень плотно». «Суд назначает судебные заседания достаточно часто, судебные заседания проходят очень интенсивно и активно. Со стороны суда никакого затягивания процесса уголовного судопроизводства нет», — резюмировала она.

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в деревне Стяглы Псковского района. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).