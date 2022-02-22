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Устроившего смертельное ДТП водителя осудили в Псковском районе

Устроившего смертельное ДТП водителя осудили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 26 октября 2021 года мужчина управлял технически исправным автомобилем «Лада Ларгус» и двигался в направлении города Пскова по автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье.

Проезжая деревню Грядище Псковского района, мужчина проявил преступную небрежность, говорится в сообщении. В нарушение правил дорожного движения, водитель передвигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, и не учитывал дорожные условия (темное время суток). При этом он потерял контроль над управлением автомобиля, который съехал на правую по ходу его движения обочину, с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, от которых позже скончался.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором суда водителю назначено наказание по части 3 статьи 264 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2 года 10 месяцев.