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АвтоМир / Происшествия / ДТП

КамАЗ повредил две легковые машины на перекрестке в Пскове. ФОТО

01.03.2022 10:01|ПсковКомментариев: 0

Водитель грузовика, устроившего тройное дорожно-транспортное происшествие в Пскове, оштрафован на 1500 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 28 февраля в 9.30 на улице Коммунальной у дома №63, на перекрестке с улицей Западной.

Водитель автомашины КамАЗ-55111, мужчина 1958 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины «Рено Сценик» под управлением мужчины 1974 года рождения. После чего грузовик наехал на «Ладу Гранту» под управлением мужчины 1970 года рождения.

Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения.

В объяснении водитель грузовика сообщил, что двигался по Коммунальной со стороны Восточного проезда в сторону улицы Западной. Перед светофором он затормозил, но совершил столкновение.

У «Лада Гранты» сильно помята правая сторона, у «Рено Сценик» повреждена задняя часть кузова. 

Водителю выписали штраф на 1500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

Теги: #ДТП #ГИБДД #улица Коммунальная
Источник: Псковская Лента Новостей
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