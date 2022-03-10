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Велосипедист получил переломы после наезда автомобиля в Острове

Велосипедист получил переломы после наезда автомобиля в Острове сегодня, 13 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20.10 у дома №13 в микрорайоне «Строитель». Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1977 года рождения, совершил наезд на велосипедиста 1956 года рождения.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Согласно предварительному диагнозу, он получил различные ушибы и переломы, решается вопрос о его госпитализации.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины произошедшего. По предварительной информации, водитель машины на момент аварии был трезвый.