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Городской автобус и автомобиль столкнулись на улице Советской в Пскове

Городской автобус и автомобиль столкнулись в Пскове сегодня, 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительным данным, ДТП произошло в 17.29 у дома №102 на улице Советской. Водитель автомобиля «Шкода» 1997 года рождения не предоставил преимущества движения автобусу МАЗ, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения.

В результате столкновения в салоне автобуса упали два пассажира. Пострадавшие - женщина 1987 года рождения и ее ребенок 2020 года рождения. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС, уточняются все детали произошедшего.