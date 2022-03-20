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В Печорском районе перевернулся «Фольксваген», пострадала женщина

Женщина пострадала в результате ДТП в Печорском районе 20 марта. Дорожная авария произошла около 8.20 на 30-м километре дороги Псков - Кудина Гора - Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1955 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП пострадала его пассажирка - женщина 1964 года рождения. По предварительным данным, ей диагностировали закрытую торакальную травму, также пострадала локтевая кость левой руки.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.