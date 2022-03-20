АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковичка погибла под колесами КамАЗа на улице Леона Поземского

Грузовик сбил пожилую женщину на улице Леона Поземского в Пскове 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дежурной части УГИБДД УМВД России по городу Пскову.

ДТП произошло около 21:00 на улице Леона Поземского, 123.

«Напротив завода PERco псковичка, предположительно, 1950 года рождения двигалась в сторону микрорайона ДЭУ. Со стороны Ваулиногорского шоссе на нее налетел КамАЗ. Она была в темной одежде и шла по ходу движения (транспортного средства – ред.)», – рассказали в дежурной части.

Женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

По предположению инспекторов, пенсионерка гуляла с собакой.

Личность погибшей устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.