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Число ДТП в Псковской области в 2021 году снизилось почти на 15%

Число дорожно-транспортных происшествий в Псковской области в 2021 году снизилось на 14,4%. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД России по Псковской области за 2021 год.

«На дорогах области отмечено сокращение основных показателей аварийности: количества дорожно-транспортных происшествий – на 14,4% (827-708; Россия: - 8,4%; СЗФО: - 10,3%; 2019 год – 900, -21,3%; 2017 год - 1085, -34,7%), погибших в них людей – на 14,7% (129-110; Россия: - 8,3%; СЗФО: - 7,9%, 2019 год - 96, +14,5%; 2017 год – 126, -12,6%), раненых – на 11,7% (1015-896; Россия: - 8,7%; СЗФО: -11,5%; 2019 год – 1205, - 25,6%, 2017 год – 1449, - 38,1%). Тяжесть последствий составила 10,9% (2020 - 11,3%, Россия: 8%; СЗФО: 6,8%)», - отмечается в документе.

На территории области зарегистрировано 87 (102, -14,7%) дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в которых 110 (129, -14,7%) человек погибли, 76 (58, +31,0%) получили ранения.

По вине водителей в состоянии опьянения, совершено 100 (-24,8%) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 35 (-10,3%) человек погибли, 117 (-29,9%) - получили ранения.

Число дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет в целом по области сократилось на 24,2% (91-69), раненых в них лиц – на 27,6% (98-71). Количество погибших несовершеннолетних в таких ДТП увеличилось на 40% (5-7). В большей степени несовершеннолетние становились участниками ДТП в качестве пассажиров (25 ДТП) и пешеходов (32 ДТП).

В отчетном периоде сотрудники Госавтоинспекции возбудили 624 373 дела об административном правонарушении (+109,2%, АППГ-298 458).

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 394 млн рублей. За отчетный период поступила информация об уплате 523 073 административных штрафов на сумму 195 млн рублей (с учетом 50%-ой скидки). Среднеобластной показатель взысканных штрафов по области (из наложенных за текущий период) составил 85,9% (Россия-87,6%).