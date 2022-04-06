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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Появились фотографии с места ДТП с детьми в Пскове

07.04.2022 11:24|ПсковКомментариев: 0

Появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с двумя пострадавшими, которое произошло в Пскове 6 апреля. Снимки в редакцию Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Напомним, в 8.00 на улице Ларкина, 48 водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», не обеспечила безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу. 

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры 1996 и 2009 годов рождения, госпитализировать их не стали. Также в машине был мальчик 2014 года рождения, в ходе медосмотра телесных повреждений у него не зафиксировали.

В ГИБДД добавили, что водитель находилась в трезвом состоянии.

Теги: #ДТП #ГИБДД #фотографии
Источник: Псковская Лента Новостей
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