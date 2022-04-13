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Водитель мотоблока «Титан» пострадал при столкновении с грузовиком в Усвятском районе

Мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Усвятском районе 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло около 20.00 на 132-м километре автодороги Ольша - Велиж - Невель. Водитель мотоблока «Титан» (8 л.с.), мужчина 1984 года рождения, проживающий в поселке Усвяты, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу автомашине КамАЗ, за рулем которой был житель Ленинградской области 1981 года рождения.

В результате столкновения транспортных средств пострадал водитель мотоблока, его доставили в великолукскую больницу.