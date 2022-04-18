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Дошкольник пострадал в ДТП в Великих Луках

Трехлетний пассажир пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках 18 апреля.

Дорожная авария случилась у дома №16 на улице Лизы Чайкиной в 12:15. 29-летняя женщина за рулем автомашины «Киа Рио» при повороте налево столкнулась с автомобилем «Ауди 100» под управлением 29-летнего мужчины, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Травмы получил трехлетний пассажир «Киа», который сидел пристегнутым в детском автокресле. Ребенка доставили в больницу.

По имеющейся информации, водители в трезвом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.