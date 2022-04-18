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Опубликованы фотографии с места ДТП в Великих Луках, в котором пострадал ребенок

Появились фотографии с места ДТП в Великих Луках, в котором пострадал ребенок 2018 года рождения. Материалы Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

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По уточненной информации, дорожная авария произошла вчера, 18 апреля, в 12.15 у дома №18 по улице Лизы Чайкиной. Водитель автомобиля «Ауди 100», мужчина 1993 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди машины и допустил столкновение с «Киа Рио» под управлением женщины 1993 года рождения. Водители были трезвы.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась ребенку, специалисты оказали ее на месте происшествия.