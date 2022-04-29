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Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области

Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области сегодня, 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.30 на 98 километре дороги Псков - Гдов. Водитель автомобиля «Ниссан Примера», мужчина 1972 года рождения, на прямом участке дороги совершил наезд на лося.

В результате столкновения пострадал сам водитель и его пассажир 1980 года рождения. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.