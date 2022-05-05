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«Хендай» опрокинулся на дороге в Псковской области, водитель скрылся

Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на автодороге Красногородск - Велье в Псковской области 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.00 на 16-м километре автодороги. Неустановленный водитель на автомобиле «Хендай Соната» при движении не обеспечил постоянный контроль за своим транспортным средством и безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

После этого неустановленный водитель покинул место ДТП.