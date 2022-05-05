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Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Любятово

Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Любятово – микрорайоне Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось около 20:20. Проезжую часть не поделили автомобили «Мазда» и ВАЗ-2114. В иномарке травмы получили водитель и пассажир, трое человек пострадали в автомобиле ВАЗ.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области уточнили, что за рулем автомобиля «Мазда», предположительно, находился молодой человек 1997 года рождения. Все пострадавшие – взрослые.

На месте работают сотрудники ГИБДД, уточняются причины и обстоятельства дорожной аварии.