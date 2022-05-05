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Два автомобиля столкнулись на дороге Великие Луки - Невель, пострадал пассажир

Пассажир пострадал в результате столкновения двух автомобилей на 1-м километре дороги Великие Луки - Невель в Великолукском районе. ДТП произошло вчера, 7 мая, в 22.15. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Водитель автомобиля «Ситроен», мужчина 1981 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до ехавшего впереди транспортного средства. В результате он допустил столкновение с автомашиной «Фольксваген» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В ДТП пострадал пассажир «Ситроена» 1983 года рождения. Ему диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица, ушиб грудной клетки.