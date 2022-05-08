АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель устроил ДТП в Псковском районе, пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате ДТП в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

ДТП произошло на 22-м километре дороги Псков – Изборск сегодня, 8 мая, в 17.15. На нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1953 года рождения, при выезде на главную дорогу не уступил проезжую часть и совершил столкновение с машиной «Лада Гранта» под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Кроме того, травмы получила пассажирка первой «Лады», женщина 1960 года рождения. Также в областную больницу доставили двух пассажиров второго автомобиля - женщину 1988 года рождения и мужчину 1979 года рождения.

У водителя 1953 года рождения установлено состояние алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.