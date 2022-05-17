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Появились фото с места столкновения мотоцикла и автомобиля в Пскове

Появились фото с места столкновения мотоцикла и автомобиля в Пскове, которое случилось 16 мая на улице Алмазной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13.05 у дома №1. Водитель «Лада Ларгус», мужчина 1975 года рождения, при совершении разворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого находился мужчина 2000 года рождения.

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Водителя мотоцикла доставили в областную больницу и после осмотра отпустили домой. В ведомстве добавили, что водитель легкового автомобиля был трезв.