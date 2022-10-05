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Человек погиб в результате ДТП в Островском районе. ВИДЕО

Водитель ВАЗ-2107 погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: Александр Иванов, группа «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

ДТП произошло сегодня, 8 октября в 6:05 на 319 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Водитель ВАЗ-2107 2002 года рождения выехал на встречную полосу и совершил столкнулся с большегрузом Scania. Им управлял житель Твери 1996 года рождения.

Водитель ВАЗ погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.