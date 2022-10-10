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Два человека пострадали в результате столкновения BMW и Hyundai в Пскове

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове в ночь на 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 02.06 на улице Звездной напротив дома №53 на улице Труда. Водитель автомобиля BMW 320i, мужчина 1993 года рождения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с машиной Hyundai Solaris, за рулем который был мужчина 1995 года рождения.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель автомобиля Hyundai и пассажирка - девушка 2000 года рождения.

Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования, водителю Hyundai назначили химико-токсикологическое исследование.