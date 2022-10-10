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Водитель ВАЗа не учел характеристики машины и съехал в кювет в Островском районе

Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Островском районе 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло около 16.50 на 13-м километре автодороги Остров - Новоржев. Водитель автомобиля ВАЗ 21214, мужчина 1965 года рождения, не учел технические характеристики своего транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего машину занесло, она съехала в кювет.

Водитель получил телесные повреждения.