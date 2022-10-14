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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Островском районе

Фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Островском районе 13 октября, Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Напомним, ДТП случилось в 23:10 на 29-м километре дороги Остров - Вышгородок. Водитель большегруза Volvo, мужчина 1953 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с минивэном Opel Vivaro, которым управлял мужчина 1994 года рождения, после чего произошло столкновение Volvo и большегруза DAF, за рулем фуры был мужчина 1976 года рождения.

В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей погибли на месте, водителю и пассажирам Opel оказана медицинская помощь.