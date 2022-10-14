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Два автомобиля столкнулись напротив областного суда в Пскове

Автомобили Ford Focus и Nissan Teana столкнулись напротив здания областного суда в Пскове 14 октября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

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