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Автомобиль Ford протаранил столб и забор в Себеже

Двух человек доставили в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия в Себеже 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 3.35. Мужчина 1998 года рождения, житель посёлка Идрица, управляя автомобилем Ford Focus, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на правый тротуар по ходу движения. После он совершил наезд на электрическую опору, а затем - на забор около дома №34 на улице Ленинской.

Водителя и пассажира 1998 года рождения доставили в Себежскую районную больницу.