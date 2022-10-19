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Суд вынес приговор по резонансному делу о ДТП под Стяглами

Псковский районный суд вынес приговор по резонансному делу о ДТП под деревней Стяглы Псковского района сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

13 января 2020 года автомобиль Lexus под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в указанном населённом пункте. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении.

Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

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В качестве смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение морального вреда потерпевшим.

Георгию Кухи назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Гражданский иск со стороны потерпевшей Струтинской, Струтинского и одной из несовершеннолетних внучек погибшего суд признал обоснованным. Суд удовлетворил иск частично, так в пользу Струтинской необходимо взыскать с Георгия Кухи 1 млн 500 тысяч рублей, Струтинского 900 тысяч рублей, а старшей внучке погибшего 100 тысяч рублей. В иске о взыскании издержек со стороны подсудимого в отношении представителя пострадавших суд отказал.

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Приговор пока не вступил в законную силу. Добавим, оглашение приговора длилось более четырёх часов, дело находилось в производстве суда более года, материалы уголовного дела составили 25 томов.