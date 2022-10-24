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Hyundai въехал в Ford на улице Леона Поземского в Пскове

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове ночью 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Фёдорова.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 00.15 у дома №32 (корпус №32). Водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1992 года рождения, ехал по нерегулируемому перекрёстку по второстепенной дороге и совершил столкновение с машиной Ford, которой управлял мужчина 1958 года рождения, он двигался по главной дороге.

Транспортные средства получили технические повреждения.