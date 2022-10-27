Движение в сторону центра на Рижском проспекте в Пскове затрудняет ДТП. ВИДЕО

Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове утром 27 октября. Движение на участке дороги затруднено, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дорожно-транспортное происшествие произошло у автобусной остановки перед Ольгинским мостом. Столкнулись автомобили Nissan и Audi, транспортные средства занимают одну полосу движения в сторону центра.
По предварительной информации, водитель Nissan при перестроении с правого ряда не пропустил двигавшийся по левой полосе автомобиль. Машины получили технические повреждения.
Подробности произошедшего выясняются.