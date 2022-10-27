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Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о дорожно-транспортных преступлениях в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он посвящен теме «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: статистика и профилактика».

Сколько ДТП произошло на дорогах Пскова с начала года? Как поменялась статистика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Какова самая распространенная причина аварий? Привыкли ли псковичи к круговым перекресткам? Насколько камеры фотовидеофиксации эффективны в борьбе с дорожно-транспортными преступлениями? Почему дорожная разметка не живет слишком долго?

На эти и другие вопросы ответит начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.